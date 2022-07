Durante il sequestro di un yacht russo, sarebbe stata trovata una delle rare uova Fabergé

Sapete cosa sono le rarissime uova Fabergé? Vi incuriosirà sapere che questi celebri gingilli preziosi sono uno dei simboli più iconici della Russia zarista. Esserne in posso è l’equivalente di avere una certificazione di appartenenza all’aristocrazia russa e non è raro che qualche oligarca ami collezionarli...

Recentemente, durante il sequestro di uno yacht da 300 milioni di dollari, per mano delle autorità statunitensi, è stato rivenuto quello che sembra esser un raro uovo Fabergé. Indovinate un po’? La nave di lusso apparteneva ad un oligarca russo.

Suleiman Kerimov, è un imprenditore specializzato nel settore dell’oro e uomo di fiducia del presidente russo Vladimir Putin, secondo le autorità americane. Gli Stati Uniti e altre nazioni occidentali stanno imponendo sanzioni contro funzionari del governo russo e oligarchi, nel tentativo di punire la Russia per la sua invasione dell’Ucraina.

Qualora l'uovo Fabergé fosse ​​autentico, varrebbe diversi milioni. La tradizione nasce con il gioielliere Peter Carl Fabergé, tra il 1885 e il 1917, quando lo zar Alessandro III commissionò un regalo per sua moglie. Da queste uova decorate e tempestate di gioielli, nascerebbe l’iconica figura dell’uovo con sorpresa.

In realtà i maestri cioccolatieri del Piemonte ci erano già arrivati nel 1700.

Fabergé avrebbe prodotto fino a 69 uova, di cui 50 destinate alla famiglia reale. Oggi, sfortunatamente, sono andate perdute ben sette uova imperiali. Scommettiamo che ora vi stiate chiedendo se l’uovo trovato sullo yacht sia uno di questi perduti nel tempo, ma è altamente improbabile che sia così. Forse, sempre qualora si rivelasse autentico, questo esemplare rientra nelle 19 uova non-imperiali.

L'ultima volta che un uovo imperiale è apparso casualmente è stato nel 2014, quando un uomo ha acquistato una sfera d'oro per $ 14.000. Aveva pianificato di fonderlo per ricavarne rottami metallici, ma prima ha deciso di portarlo da un esperto, che lo ha identificato come un uovo Fabergé del valore stimato di 32 milioni di euro e, fortunatamente, ne ha impedito la distruzione.

I funzionari statunitensi non hanno ancora rilasciato una foto dell'uovo e ciò non ha fatto altro che intrigare maggiormente gli appassionati.