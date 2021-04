Questa sera torna la Superluna Rosa: come e quando vederla in Italia

Torna questa sera la Superluna Rosa, un nome che è stato dato al nostro satellite non per il colore che assumerà, ma perchè le è stato affibbiato dai nativi americani a causa del muschio rosa. La Luna, che in questo periodo si trova nella fase del plenilunio, apparirà leggermente più grande rispetto alla norma.

In Italia il fenomeno sarà ben visibile a partire dalle 5:32 del 27 Aprile, ma raggiungerà il perigeo alle 17.23 di domani.

Condizioni meteo permettendo, la Superluna Rosa potrà essere osservata da tutta Italia: la Luna sarà a 357.378 chilometri dalla Terra, ed apparirà tra l'8 ed il 10% più grande della norma, oltre che il 15% più luminosa.

Il 2021 sarà un anno molto ricco da questo fronte: la prima Superluna è già passata ed è stata il 28 Marzo, la seconda è quella in programma stanotte, per la terza invece bisognerà attendere il 26 Maggio ed assumerà il nome di "Superluna dei Fiori". L'ultima dell'anno invece è in programma il 24 Giugno 2021 e sarà la Luna di Fragola. Anche in questi casi, si tratta di nomi puramente fantasiosi che non rifletteranno in alcun modo le sembianze che assumerà il nostro satellite.

Del colore della Superluna Rosa abbiamo a lungi parlato lo scorso anno su queste pagine.