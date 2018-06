Serata da incubo per Visa: pagamenti bloccati a livello europeo. Cosa è successo

E' stato un venerdì da incubo per gli utenti Visa. il popolare circuito di pagamenti internazionali, infatti, a partire dalle 18:00 di ieri è stato vittima di un grave guasto tecnico che ha provocato l'interruzione completa di alcune transazioni in Europa, mandando nel caos i milioni di utenti che utilizzano le carte.

"Stiamo indagando sulla causa e lavorando rapidamente per risolvere il problema" si leggeva in una nota pubblicata dalla società, che però solo in nottata è riuscita a ripristinare il tutto. Più tardi, quasi a notte fonda, è arrivato un altro comunicato in cui Visa allontanava allarmismi legati a possibili problemi di sicurezza, affermando che "il problema era il risultato di un errore hardware. Non abbiamo motivo di ritenere che ciò sia stato associato a qualsiasi accesso non autorizzato o evento dannoso. Il nostro obiettivo è garantire che tutte le carte Visa funzionino in modo affidabile 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno. Siamo coscienti che oggi siamo rimasti al di sotto di questo obiettivo e ci scusiamo con tutti i nostri partner e soprattutto con i clienti. I titolari di carte Visa possono utilizzarle perchè operiamo a livelli quasi normali".

Anche questa mattina è arrivato un altro comunicato, in cui la compagnia ha voluto nuovamente puntualizzare che il problema non era associato ad un attacco informatico o accessi non autorizzati.

La situazione comunque è stata tragica per milioni di persone, soprattutto nel Regno Unito dove il circuito gestisce oltre il 95 per cento delle carte di debito. Successivamente anche da Irlanda ed altri paesi dell'Europa sono arrivate segnalazioni simili.