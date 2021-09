La serata nera di DAZN: blackout durante Sampdoria-Napoli, che succede ora con la Serie A?

Nella serata di ieri DAZN ha promesso indennizzi per i problemi registrati dagli utenti durante Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, ma sui social gli utenti sono inferociti per quanto successo. Il sentimento comune è la rassegnazione, ma c'è anche chi non ci sta ed invita la Lega Serie A a prendere posizione.

Su Twitter, l'hashtag #DAZN è sommerso da segnalazioni, screenshot e fotografie di utenti che nel pomeriggio di ieri si sono visti comparire il messaggio d'errore che è immediatamente diventato virale, ma soprattutto non hanno avuto modo di vedere per quasi mezz'ora i due posticipi del turno infrasettimanale.

Alla lista degli utenti che hanno dimostrato tutto il loro disappunto per una situazione che da molti viene definita "inaccettabile" ci sono anche giornalisti. E mentre si attendono i rimborsi (nel momento in cui stiamo scrivendo da DAZN ancora non sono arrivati comunicati ufficiali su come richiederli), ci si chiede cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni per mettere una pezza ed evitare altri disservizi simili.

E' proprio di ieri la notizia della risoluzione approvata dal Parlamento su DAZN, che ha impegnato il Governo ad adottare le iniziative utili affinchè l'applicazione metta in campo un servizio accettabile per consentire agli utenti di vedere la Serie A.

Tra le ipotesi potrebbe esserci l'apertura del DAZN Channel sul digitale terrestre a tutti: attualmente il canale può essere agganciato solo da coloro che hanno il TIMVision Box o del decoder ufficiale di DAZN, che a sua volta può essere acquistato esclusivamente se si vive in zone non provviste di connessione.

C'è anche l'ipotesi sub licenza della Serie A a Sky da parte di DAZN, ma come abbiamo avuto modo di spiegare, un'iniziativa di questo tipo può essere presa solo dal Ministro dello Sviluppo Economico, e potrebbe rappresentare l'extrema ratio.