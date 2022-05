Il più grande serbatoio di microplastiche si trova pericolosamente vicino a noi: ecco dove

Le microplastiche sono un grande problema. Sono state trovate all'interno della placenta umana e perfino nel sangue. Adesso, il più grande serbatoio di queste materie plastiche è stato trovato vicino a noi; non si trova in Cina o in India come si potrebbe pensare... ma addirittura in Europa.

Secondo quanto affermato dai ricercatori dell'Università di Cardiff, tra le 31.000 e le 42.000 tonnellate di microplastica (all'incirca tra 86 e 710 trilioni di particelle plastiche) si trovano ogni anno nei terreni agricoli europei a causa dei fertilizzanti derivati ​​dai fanghi di depurazione; circa l'1% del peso di quest'ultimi è costituito da microplastiche.

È il Regno Unito ad avere potenzialmente la più alta quantità di contaminazione da microplastica nel suolo, tra 500 e 1000 particelle per metro quadrato di terreno agricolo. Seguono Spagna, Portogallo e Germania. C'è anche un altro grande problema: questi minuscoli pezzi di plastica che si trovano nella terra agricola finiranno, successivamente, nell'acqua.

Ciò diventa un problema per la flora e la fauna selvatica, poiché le microplastiche vengono ingerite attraverso acqua e cibo contaminati. "I nostri risultati evidenziano l'entità del problema nei suoli europei e suggeriscono che la pratica di spargere i fanghi sui terreni agricoli possa potenzialmente renderli uno dei più grandi serbatoi globali di inquinamento da microplastica", afferma infine James Lofty, autore principale dello studio della School of Engineering dell'Università di Cardiff. "Attualmente, non esiste una legislazione europea che limiti o controlli l'immissione di microplastica".

