Un serbatoio naturale gigante di acqua dolce è stato scoperto alle Hawaii

Visto la quantità di pioggia che cade alle Hawaii, gli scienziati si aspettavano di trovare molta più acqua nelle falde acquifere sotterranee di quella che è stata effettivamente scoperta. Tempo dopo, gli esperti hanno capito il motivo di questa mancanza: esistono dei bacini sotterranei che scorrono in profondità sotto il fondo dell'oceano.

La maggior parte dell'acqua dolce delle Hawaii viene recuperata dalle falde acquifere, strati di roccia o sedimenti permeabili all'acqua. Quando la pioggia cade, filtra attraverso il terriccio e la roccia vulcanica sottostante, raggiungendo infine questi bacini idrici profondi. Le analisi degli isotopi, però, suggeriscono che c'è una grande discrepanza tra la quantità di acqua che entra nelle falde acquifere e quella che viene trattenuta.

Il team ha scoperto che ci sono fiumi sotterranei di acqua dolce a strati tra i basalti vulcanici saturi di acqua salata. I serbatoi, stimano i ricercatori, contengono circa 3.5 chilometri cubi di acqua dolce, vale a dire l'equivalente di circa 1.4 milioni di piscine olimpioniche e il doppio di quanto stimato in precedenza. Per farvi capire, uno studio ha rivelato che la calotta glaciale della Groenlandia ha perso una media di 200 gigatoni di ghiaccio all'anno; un gigatone equivale alla stessa quantità contenuta in 400.000 piscine olimpioniche.

Poiché il pianeta si sta lentamente - ma inesorabilmente - riscaldando, le falde acquifere sottomarine potrebbero, con un'attenta gestione, fornire una risorsa alle comunità che vivono sulle isole vulcaniche, in regioni come Galapagos e Capo Verde; luoghi che hanno formazioni a strati idrogeologici simili a ciò che il team ha scoperto alle Hawaii.

"Un tale meccanismo può fornire risorse rinnovabili alternative di acqua dolce alle isole vulcaniche di tutto il mondo dove gli impatti dei cambiamenti climatici riducono la disponibilità di acqua", scrivono infine i ricercatori nel loro articolo.