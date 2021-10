Serially lancia app gratuite per Android, iOS, smart TV Apple e Android TV

Il lancio della piattaforma di streaming italiana Serially, la prima gratuita e dedicata a serie TV internazionali inedite in Italia, ha sorpreso il mercato. Su questa sorpresa ora gioca la startup iXMedia, con un nuovo annuncio importante: il lancio dell’applicazione ufficiale Serially su smartphone Android e iOS, oltre che su Android TV e tvOS.

Grazie all’applicazione di Serially, ora l’intero catalogo è disponibile su dispositivi sia in mobilità che da casa. Basterà registrarsi o effettuare il login con le credenziali usate per la precedente registrazione al servizio e il gioco è fatto!

Allo stato attuale si contano 13 titoli nel catalogo: la comedy inglese Brassic con Dominique West, la serie spagnola Si fueras tu – Se io fossi te con Maria Pedraza (Elite, La Casa di Carta) e Antes de Perder – Prima di perdere tutto con Esther Acibo (Stoccolma in La Casa di Carta) alle quali si aggiungono Him, Boca Norte, Zomboat!, Drama, Cupido, Inhibidos – Sotto Chiave, Wake up, Bajo la red – Incastrati nella rete, Dorien e El punto frio – Il punto freddo. Ovviamente, i contenuti offerti da Serially saranno sempre di più. Anzi, la startup stessa iXMedia ha annunciato che entro fine anno la piattaforma gratuita di streaming conterà già 23 serie TV inedite.

Di conseguenza, ora Serially è visibile sul sito ufficiale, iPhone e dispositivi mobili Android, ma anche smart TV dotate di Apple TV e Android TV. In quest’ultimo caso si parla anche di televisori di fascia alta di marchi come Sony, Hisense, Panasonic, TCL, Philips, oltre che di versioni low-cost proposte da Sharp, Metz, Telefunken, Xiaomi, Nokia e Thomson. In futuro si prevede il rilascio anche su TV Samsung e LG.

