Serie A 2024-27 in chiaro: Rai e Mediaset pronte a presentare un'offerta

Mentre è fallita l’assegnazione dei diritti tv della Champions League in Italia, al punto che la UEFA si è trovata costretta ad indire un secondo round di proposte, si parla anche della gara per la Serie A ed oggi Milano-Finanza riporta un’interessante indiscrezione.

A quanto pare, infatti, Rai e Mediaset sarebbero alla finestra in attesa di un’indicazione dalla Lega. Le due emittenti infatti potrebbero decidere di presentare un’offerta per il bando 2024-27 qualora l’organizzatore della Serie A decida di trasmettere in chiaro alcune partite. Un’idea che, secondo quanto emerso, non dispiacerebbe nemmeno all’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

Mediaset dal suo canto avrebbe già deciso di stanziare 200 milioni di Euro per la trasmissione della Serie A, un’indiscrezione che è perfettamente in linea con le dichiarazioni del CEO di MFE Pier Silvio Berlusconi che in un intervento rimbalzato di recente ha spiegato come il calcio richieda investimenti elevati a fronte di rendimenti incerti: secondo il dirigente infatti una partita in media costerebbe circa 3 milioni di Euro, che non sempre vengono pareggiati dalla pubblicità.

Resta da capire che tipo di strategia abbia intenzione di percorrere la Serie A: il presidente Casini però in precedenza si era mostrato freddo nei confronti dell’ipotesi, ma di fronte all’esigenza di rilanciare l’immagine del calcio italiano e di massimizzare gli introiti dalla vendita dei diritti tv la situazione potrebbe cambiare. Non è un mistero che la Lega Serie A punti tutto su Amazon per i diritti tv.