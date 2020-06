La Serie A 2019/2020 potrebbe essere decisa da un algoritmo: spiegata la forrnula

Manca ormai poco alla ripresa della Serie A dopo i tre mesi di lockdown imposti a causa del Coronavirus, e la Lega Calcio sta studiando tutte le ipotesi per non farsi trovare impreparata ad un altro stop, nel malaugurato caso in cui la curva dovesse tornare a salire. Tra le tante proposte sul tavolo c'è anche l'uso di un algoritmo.

Il presidente Gravina, infatti, nella riunione di oggi proporrà ai club un algoritmo che potrebbe essere utilizzato nel caso in cui al momento della sospensione del campionato due o più squadre dovessero trovarsi a pari punti.

La formula è la seguente:

Pt(x) + [(mpc t(x)* ct(z-x)) + (mpf t(x) * ft(z-x)]

Ammettiamo che anche per noi è geroglifico, ma ci siamo portati avanti con il lavoro per spiegarvi il funzionamento, con la speranza di non doverla usare:

P sta per punti

sta per punti t(x) è l'ultimo turno di campionato giocato con classifica valida

Sostanzialmente quindi, Pt(x) identificheranno i punti che una determinata squadra ha guadagnato sul campo fino alla sospensione. Fin qui niente di strano, ma è la seconda parte quella più ingarbugliata:

Mpc identifica la media punti per le partite giocate in casa, riferita a Pt(x)

identifica la media punti per le partite giocate in casa, riferita a Pt(x) C è il numero delle partite in casa;

è il numero delle partite in casa; Z è il totale delle partite interne nella stagione;

è il totale delle partite interne nella stagione; X indica le partite in casa giocate

indica le partite in casa giocate Mpf (tx) invece è una media dei punti in trasferta per la squadra, che viene calcolata tenendo conto dei punti fatti fuori casa divisi per le partite lontano dallo stadio casalingo

invece è una media dei punti in trasferta per la squadra, che viene calcolata tenendo conto dei punti fatti fuori casa divisi per le partite lontano dallo stadio casalingo Ft (z-x), riprende il funzionamento di ct(z-x), con la differenza che rappresenta le gare fuori casa che rimangono da giocare alla squadra.

Come osservato dalla stampa specializzata, però, una formula di questo tipo è destinata solo a risolvere le piccole dispute, ed infatti anche utilizzandola le modifiche rispetto alla classifica reale sarebbero di poco conto. Diverso il discorso in caso di arrivo a pari punti per due squadre.

Ovviamente la proposta dovrà essere ratificata ed accettata dalle squadre, che però hanno già espresso le proprie perplessità.