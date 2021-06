Serie A 2021/22: 10 partite in 10 orari diversi per evitare sovraccarichi a DAZN?

Addio alla contemporaneità per la Serie A. Nell'assemblea di Lega in programma, infatti, i presidenti dei venti club del nostro campionato discuteranno dei "nuovi slot per le gare del campionato di Serie A 2021/22", che mira a diventare sempre più televisivo.

Dopo l'assegnazione dei diritti tv della Serie A a DAZN, la Lega è pronta a discutere sui nuovi slot per proporre 10 partite in 10 orari diversi:

Sabato 14:30

Sabato 16:30

Sabato 18:30

Sabato 20:45

Domenica 12:30

Domenica 14:30

Domenica 16:30

Domenica 18:30

Domenica 20:45

Lunedì 20:45

In questo modo si andrebbero ad evitare sovrapposizioni di orari, ma si saluterebbe anche l'appuntamento storico della domenica alle 15. L'obiettivo è, infatti, aumentare la visibilità di ciascuna partita ma anche favorire una migliore gestione delle energie e recuperi per le quattro squadre impegnate in Champions League, che potrebbero giocare tutte di sabato.

Inoltre, un altro aspetto da prendere in considerazione, con uno schema come questo si eviterebbero sovraccarichi alla rete DAZN, che con gli spettatori spalmati su dieci appuntamenti potrebbe garantire un migliore servizio di rete.

Per tutte le informazioni sui costi del calcio in tv dalla stagione 2021/22, vi rimandiamo al nostro approfondimento pubblicato nella giornata di ieri su queste pagine. Non è scontato che una decisione venga presa oggi: i club potrebbero anche riservarsi il diritto di decidere successivamente.