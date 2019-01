Serie A, 21esima giornata: il debutto di Piątek al Milan su DAZN

E' nuovamente tempo di rituffarsi sulla Serie A, nonostante un calciomercato in fermento. Sono infatti stati resi noti i palinsesti per le ventunesima giornata del nostro campionato, che vede due interessanti sfide al vertice che potrebbero influire sulla classifica finale.

E' innegabile però che tutte le attenzioni siano rivolte al big match di domani sera, Sabato 26 Gennaio. La supersfida di San Siro tra Milan e Napoli infatti vedrà il debutto in casacca rossonera del nuovo attaccante Krzysztof Piątek, passato alla corte di Gattuso a seguito del trasferimento in Premier League di Gonzalo Higuain. La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN, che trasmetterà anche Chievo - Fiorentina di domenica alle 12:30 e Parma - SPAL di domenica alle 15:00.

La parte restante delle partite invece sarà disponibile solo su Sky, vediamo insieme il palinsesto integrale:

Sabato 25/1 - 15:00: Sassuolo - Cagliari;

Sabato 25/1 - 18:00: Sampdoria - Udinese;

Domenica 27/1 - 15:00: Atalanta - Roma;

Domenica 27/1 - 15:00: Bologna - Frosinone;

Domenica 27/1 - 18:00: Torino - Inter;

Domenica 27/1 - 20:30: Lazio - Juventus;

Lunedì 28/1 - 20:30: Empoli - Genoa.

Alla luce delle recenti scelte di Sky, è facile intuire che la partita trasmessa in 4K HDR per gli utenti Sky Q possa essere la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Juventus, mentre le altre saranno visibili in Full HD.