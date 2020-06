Serie A, al via la 28esima giornata: dove vedere le partite in TV e streaming

Prende ufficialmente il via stasera, alle 21:45, la 28esima giornata della Serie A, a due giorni dalle ultime partite giocate ad inizio settimana. Dal momento che siamo ancora nella fase iniziale di ripresa, abbiamo preparato una guida TV che consentirà di capire come seguire i match in TV e streaming.

Serie A, 28esima giornata: il programma completo:

Venerdì 26/6, 21:45 - Juventus – Lecce (Sky, Sky Go e Now TV)

Sabato 27/6, 17:15 - Brescia – Genoa (Sky, Sky Go e Now TV)

Sabato 27/6, 19:30 - Cagliari – Torino (Sky, Sky Go e Now TV)

Sabato 27/6, 21:45 - Lazio – Fiorentina (DAZN, DAZN1)

Domenica 28/6, 17:15 - Milan – Roma (DAZN, DAZN1)

Domenica 28/6, 19:30 - Sassuolo – Hellas Verona (DAZN, DAZN1)

Domenica 28/6, 19:30 - Napoli – SPAL (Sky, Sky Go e Now TV)

Domenica 28/6, 19:30 - Sampdoria – Bologna (Sky, Sky Go e Now TV)

Domenica 28/6, 19:30 - Udinese – Atalanta (Sky, Sky Go e Now TV)

Domenica 28/6; 21:45 - Parma – Inter (Sky, Sky Go e Now TV)

Come sempre, quindi, il programma si articolerà su due fronti: Sky, che trasmetterà 7 partite su 10, e DAZN a cui sono affidate le restanti tre. La piattaforma di pay tv consente anche di seguirle sul servizio di streaming Sky Go, incluso nell'abbonamento, e NOW TV che richiede un abbonamento a parte.

Nel corso dei prossimi giorni, nel frattempo, potrebbe risolversi la disputa tra Lega Serie A e Sky in merito al pagamento dell'ultima rata dei diritti tv.