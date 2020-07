Serie A, cambiano gli orari dell'ultima giornata di campionato: si parte alle 18

La Lega Serie A, attraverso un comunicato giunto a sorpresa e pubblicato sul proprio sito web ufficiale ha annunciato di aver modificato gli orari dell'ultima giornata di Serie A, che inizierà il 1 Agosto e si concluderà il giorno successivo.

Le partite sono state anticipate e non andranno in onda nel formato attuale, ovvero alle 19:30 e le 21:45. Di seguito il programma completo, con tanto di emittente he le trasmetterà:

01/08/2020 - 18:00: Brescia vs Sampdoria (DAZN)

01/08/2020 - 20:45: Atalanta vs Inter (DAZN)

01/08/2020 - 20:45: Juventus vs Roma (Sky)

01/08/2020 - 20:45: Milan vs Cagliari (Sky)

01/08/2020 - 20:45: Napoli vs Lazio (Sky)

02/08/2020 - 18:00: Spal vs Fiorentina (Sky)

02/08/2020 - 20:45: Bologna vs Torino (Sky)

02/08/2020 - 20:45: Genoa vs Hellas Verona (DAZN)

02/08/2020 - 20:45: Lecce vs Parma (Sky)

02/08/2020 - 20:45: Sassuolo vs Udinese (Sky)

Nel comunicato viene anche sottolineato che "in conformità alle previsioni regolamentari interne, le 10 gare potranno essere disputate in blocchi differenti nel caso in cui non si renda necessaria la contestualità di tutte le gare".

Scelta condivisibile o no, secondo voi? Ricordiamo che al termine della Serie A prenderà il via la Champions League, che sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e Tivùsat anche in alta definizione. La stagione è ancora molto lunga.