Serie A in chiaro: intesa tra Spadafora e Sky, si parte con Atalanta-Sassuolo su TV8?

Secondo quanto riferito dall'edizione di Repubblica in edicola quest'oggi, il ministro per lo sport Vincenzo Spadafora e Sky avrebbero raggiunto un accordo di massima per la trasmissione in chiaro di alcune partite di Serie A, allo scopo di evitare assembramenti nei bar.

Obiettivo delle parti è ufficializzare l'accordo nel giro di pochi giorni, in modo tale da trasmettere in chiaro i primi match già il prossimo 20 Giugno, ovvero il giorno in cui tornerà il campionato italiano dopo i tre mesi di lockdown.

Gli incontri in chiaro complessivamente dovrebbero essere due, non di più, ma un'altra novità sarà rappresentata dalla possibilità per Rai e Mediaset di trasmettere subito gli highlights dei match di cartello.

Si tratta di un'apertura importante, non scontata a seguito degli scontri tra le parti di marzo per Juve-Inter. Il Ministero però in serata ha fatto sapere che il contatto telefonico tra Spadafora e Maximo Ibarra si è svolto in un "clima positivo e di massima collaborazione, per inviduare una soluzione pienamente condivisa tra le diverse parti e che possa soddisfare nella migliore maniera possibile, in un momento particolare per il Paese, la grande passione degli amanti dello sport".

Il canale scelto per la trasmissione in chiaro dei match sarebbe TV8, che già in passato ha trasmesso le partite di Europa League in chiaro. Secondo quanto appreso da varie fonti, si potrebbe partire proprio con Atalanta - Sassuolo, un incontro dal forte valore simbolico in quanto proprio Bergamo è stato uno dei territori più martoriati dal Covid-19.