Serie A in chiaro, la situazione: DAZN e Sky sono pronti, Mediaset no

Mentre sembra essere stato trovato un accordo per la così detta "quarantena soft" dei giocatori, non si può dire lo stesso per la trasmissione in chiaro delle partite della Serie A. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Mediaset si sarebbe messa di traverso.

Sky e DAZN infatti avrebbero un accordo per la trasmissione dei match rispettivamente su TV8 e YouTube, ma la lettera di diffida inviata da Mediaset richiede un passaggio normativo da parte del Governo, che dovrebbe intervenire direttamente sull'assegnazione dei diritti tv della Serie A. Tre anni fa, infatti, non era per ovvie ragioni prevista l'evenienza ed il Biscione ha chiesto al Ministro Spadafora un passaggio formale da parte dell'Esecutivo.

Proprio per questo motivo anche dalla Lega Serie A filtra maggiore pessimismo sull'eventuale trasmissione in chiaro delle partite. L'obiettivo era di iniziare già nel prossimo weekend, ma i tempi burocratici non lo permettono e probabilmente bisognerà aspettare ancora un pò.

Sul tavolo c'è anche la riduzione degli embarghi per gli highlights. Rai 2, infatti, punterebbe a trasmettere i goal delle partite senza dover aspettare la scadenza, già dalle 21:30.

Il Ministro Spadafora si era detto ottimista proprio qualche giorno fa, ma la strada ora sembra essere quanto mai in salita. Come andrà a finire?