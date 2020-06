La Serie A in chiaro è più vicina, Spadafora: 'Ci stiamo riuscendo'

Il ritorno della Serie A in chiaro è più vicino. Ad annunciarlo il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, il quale in una diretta tenuta sul proprio account ufficiale Facebook si è detto fiducioso ed ha svelato anche alcuni dettagli.

Spadafora, infatti ha affermato che "per le partite in chiaro il mio ufficio ha fatto un bel lavoro" e ha svelato che le trattative sono "a buon punto". Il Ministro però ha anche voluto frenare facili entusiasmi ed ha osservato che "ovviamente non sarà possibile vedere tutte le partite, ma troveremo un accordo che metta tutto insieme: non pensate che sia facile".

La partita si gioca infatti tra Sky, Rai, Mediaset e DAZN, e mettere insieme quattro broadcaster e trovare un punto d'incontro non sarà certo facile, ma Spadafora ha affermato che "ci stiamo riuscendo".

Alcune indiscrezioni emerse nella giornata di ieri infatti raccontano della volontà di trasmettere due partite di Serie A in chiaro a giornata, ma il punto di domanda più importante è rappresentato dalle tempistiche. Il campionato infatti tornerà già questo weekend con i recuperi delle partite non giocate a ridosso dell'emergenza sanitaria, ed anche a giudicare dalle parole del Ministro appare improbabile ipotizzare un accordo nel giro di pochi giorni.

L'intesa di massima con Sky era però già stata trovata e si parlava della possibilità di trasmettere già Atalanta-Sassuolo in chiaro su TV8. Mediaset però ha bloccato tutto e sul tavolo è finita anche la possibilità di ridurre gli embarghi sugli highlights.