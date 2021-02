Serie A a DAZN: ecco quanto potrebbe costare l'abbonamento

La matassa intorno all’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A si fa sempre più ingarbugliata, e probabilmente nemmeno questa settimana sarà sciolta nonostante la riunione in programma. Nel frattempo però sono iniziate a circolare le prime voci sul prezzo degli abbonamenti.

In pole position per l’acquisizione resta sempre DAZN, con Sky che potrebbe prendere tre partite in coabitazione. La piattaforma di streaming in caso di trattativa positiva sarà costretta recuperare l’importante investimento (che si aggira sul miliardo di Euro), ma dovrà anche sottostare alle richieste della Lega Calcio che non vuole che si svenda il prodotto, anche in ottica futura.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, nel business plan che DAZN ha presentato ai 20 club di Serie A durante una delle ultime riunioni c’è un aspetto che potrebbe mettere d’accordo tutti: il prezzo richiesto agli utenti

Il costo mensile della sottoscrizione al servizio, che garantirebbe la visione di tutte le 10 partite a settimana, di cui 7 in esclusiva, dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 Euro, in un range che va tra i 27 ed i 33 Euro, in linea con NowTV che rappresenta il principale competitor e per il pacchetto Sport chiede una cifra simile.

Resta, parallelamente, in piedi l’ipotesi di una partnership con TIM, per fare fronte alle esigenze strutturali che richiederebbe un passaggio di questo tipo: il digital divide in Italia rappresenta un problema importante, e non tutte le zone del nostro paese sono coperte dalla fibra ultrattiva. Secondo i dati, 70mila linee telefoniche hanno una connessione inferiore ai 7Mbps che non garantirebbe un’ottima resa in streaming.