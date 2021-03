Serie A su DAZN: serviranno due abbonamenti per vedere tutte le partite?

Come ampiamente noto, dal 2021 DAZN trasmetterà tutta la Serie A. Nel fine settimana successivo all'ufficializzazione, sul web sono state tante le domande che si sono posti gli utenti, e la più ricorrente è: ma per seguire tutte le partite sarà necessario sottoscrivere due abbonamenti?

La risposta, riferendoci alla sola Serie A, è ovviamente no.

Il motivo è rappresentato dal fatto che DAZN, per 840 milioni di Euro a stagione, ha portato a casa i pacchetti uno e tre del bando della Lega. Ciò vuol dire che la piattaforma di streaming trasmetterà 7 partite in esclusiva, e 3 in co-esclusiva: sostanzialmente quindi sottoscrivendo il solo abbonamento a DAZN (che dovrebbe avere un prezzo mensile sui 30 Euro) si potranno seguire tutte le 10 partite per ogni turno di Serie A, per un totale di 380 a stagione fino al 2024.

Si tratta di una prima importante novità rispetto a quanto avvenuto tre anni fa, quando Sky aveva rilevato il pacchetto per la trasmissione di 7 partite, e DAZN quello per altri 3 match a weekend. Solo successivamente si è raggiunto un accordo tra le parti che ha portato al debutto su satellite di DAZN1. Un'eventualità che però Veronica Diquattro non vuole considerare dal momento che ha già allontanato le indiscrezioni su un possibile accordo bis DAZN-Sky.