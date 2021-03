Serie A, diritti TV inaspettatamente acquisiti da un servizio di streaming in USA

Mentre in Italia c'è una sorta di "parapiglia" relativo ai diritti TV per la Serie A, in altre parti del globo gli accordi sono già stati fatti. Tra l'altro, nelle ultime ore si è fatto notare un servizio di streaming inaspettato.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget, Paramount+, che recentemente ha fatto parlare di sé per via del prossimo arrivo di serie TV importanti come quella relativa ad Halo, è pronto ad accogliere, a partire da agosto 2021, il principale campionato di calcio nostrano. Tra l'altro, gli utenti potranno accedere a tutte le 380 partite. A queste si aggiungono almeno 25 partite di Coppa Italia, finale inclusa, nonché la Supercoppa Italiana.

Tuttavia, prestate attenzione al fatto che, per il momento, Paramount+ è disponibile solamente in USA. Nonostante questo, la notizia è inaspettata per molti, dato che parecchie persone non si aspettavano che Paramount+ e CBS Sports riuscissero a ottenere i diritti esclusivi fino al 2024 per trasmettere la Serie A negli Stati Uniti d'America.

Ovviamente, per noi italiani cambia poco per ora, ma risulta interessante sapere che la Serie A negli USA sarà disponibile mediante un servizio di streaming lanciato da poco (Paramount+ ha "aperto i battenti" il 4 marzo 2021, in via esclusiva per il territorio americano).