Serie A: l'Inter di Vecino ed Icardi su DAZN insieme al Napoli. Milan-Atalanta in 4K HDR

Conclusa la prima giornata della Champions League 2018, ed in attesa del debutto in Europa League di questa sera, è già tempo di tuffarsi nella quinta giornata della Serie A che a differenza delle competizioni internazionali sarà trasmessa su DAZN e Sky.

E se la piattaforma di Perform aveva già annunciato qualche settimana fa le partite trasmesse ogni fine settimana fino a gennaio, in base agli accordi stilati con la Lega Calcio al momento dell'acquisto del pacchetto, oggi la televisione satellitare di Murdoch ha annunciato la partita prescelta per il 4K HDR.

Si tratta di Milan - Atalanta, in programma domenica 23 Settembre alle ore 18:00, che potrà essere vista dagli abbonati Sky Q in possesso di una televisione che supporta lo standard in Ultra HD HDR sul canale Sky Sport Serie A, alla posizione 202 della guida tv. Interessante notare che anche la replica di Lunedì 24 Settembre, alle 16:15 sullo stesso canale, sarà trasmessa in 4K HDR.

Per quanto riguarda DAZN, invece, questa settimana la piattaforma inglese si rivolgerà ai tifosi interisti e napoletani.

Sabato alle 20:30 sarà la volta di Sampdoria - Inter, con i milanesi che arrivano rinfrancati dalla bella vittoria contro il Tottenham ottenuta in Champions League per opera di Vecino ed Icardi. L'ostacolo Samp però è tutt'altro che facile da superare, e la squadra blucerchiata è una delle più in forma delle prime quattro giornate.

Alle 12:30 di Domenica invece su DAZN andrà in scena Torino - Napoli, mentre la partita della domenica alle 15 trasmessa è quella tra Chievo Verona ed Udinese.

Chiaramente le partite restanti saranno trasmesse in esclusiva da Sky, che come da protocollo proporrà agli abbonati sette match su dieci.