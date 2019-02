Serie A: Juventus - Parma su DAZN, Roma - Milan in 4K HDR

E' venerdì, ed è già tempo di rituffarsi nuovamente nella Serie A, dopo il turno degli ottavi di finale di Coppa Italia, che hanno regalato agli spettatori tante sorprese e risultati spettacolari.

Il via della giornata di campionato è previsto per le 15:00 domani, con il match salvezza tra Empoli e Chievo, trasmesso in esclusiva su Sky insieme a Napoli - Sampdoria delle 18. Torna su DAZN alle 20:30 di sabato 2 Febbraio la Juventus di Cristiano Ronaldo, che dopo la pesante sconfitta contro l'Atalanta di Zapata ospita il Parma per fare un ulteriore passo verso l'ottavo scudetto consecutivo.

Su DAZN anche il match di ora di pranzo della domenica, tra Spal e Torino, seguito sempre sulla piattaforma di Perform dall'interessante Udinese - Fiorentina. Le altre due partite della domenica (Genoa - Sassuolo ed Inter - Bologna) saranno visibili su Sky.

La piattaforma satellitare di sera accenderà i riflettori sullo Stadio Olimpico di Roma, da cui andrà in scena in 4K HDR lo scontro diretto che sa di Europa tra Roma e Milan.

La ventiduesima giornata sarà chiusa dai due posticipi del lunedì, tra Frosinone e Lazio e Cagliari - Atalanta. Tante sfide interessanti quindi, per una giornata che si prospetta scoppiettante e decisiva per vari obiettivi.