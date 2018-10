Serie A, ottava giornata: Roma, Lazio e Fiorentina su DAZN. Napoli - Sassuolo in 4K HDR

Archiviata la tre giorni di coppe europee, che ha visto la italiane fare bottino pieno in Champions League, è tempo di rituffarsi nel campionato di Serie A, ormai giunto all'ottava giornata. Come ogni venerdì, vi proponiamo il palinsesto delle varie emittenti televisive, con relative indicazioni su come guardare le partite.

Il turno, che precede la sosta per le nazionali, parte già questa sera alle 20:30 con Torino - Frosinone, trasmessa in diretta esclusiva su Sky.

Per la giornata di domani invece sono in programma tre partite, secondo le nuove direttive della Lega. Alle ore 15:00 è in programma Cagliari - Bologna, anch'essa in diretta su Sky, mentre alle ore 18 torna in scena la Juventus di Cristiano Ronaldo, contro l'Udinese. Anche questa partita sarà trasmessa dall'emittente privata.

Diretta su DAZN per la Roma di Edin Dzeko, che fa visita all'Empoli alle 20:30 di domani sera, sabato 6 Ottobre. La piattaforma di Perform trasmetterà anche l'anticipo delle 12:30 di domenica tra il Genoa della sorpresa Piatek ed il Parma privo di Gervinho, mentre come partita delle 15 è stata scelta Lazio - Fiorentina, uno dei match di cartello di questa giornata.

Sky invece si aggiudica la trasmissione delle due restanti partite delle 15: Atalanta - Sampdoria e Milan - Chievo.

Come da protocollo, è stata anche annunciata la partita che sarà trasmessa in 4K HDR su Sky Q: si tratta del posticipo delle 18 di domenica, tra Napoli e Sassuolo.

La giornata si chiuderà alle 20:30 del 7 Ottobre con Spal - Inter, in diretta Sky esclusiva.