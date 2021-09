Serie A, ecco le partite che saranno trasmesse su Sky fino alla 19esima giornata

Dopo l'annuncio delle partite di Champions su Prime Video, la Lega Serie A ha diffuso la lista di anticipi e posticipi del nostro campionato fino alla 19esima giornata, il che ci consente anche di capire quali saranno le partite trasmesse da Sky in co-esclusiva con DAZN.

3a giornata andata

11/09/2021, 20:45: Atalanta - Fiorentina

12/09/2021, 12:30: Sampdoria - Inter

13/09/2021, 20:45: Bologna - Hellas Verona

4a giornata andata

18/09/2021, 20:45: Salernitana - Atalanta

19/09/2021, 12:30: Empoli - Sampdoria

20/09/2021, 20:45: Udinese - Napoli

5a giornata andata

21/09/2021, 20:45 : Atalanta - Sassuolo

22/09/2021, 20:45: Milan - Venezia

23/09/2021, 18:30: Torino - Lazio

6a giornata andata

25/09/2021, 20:45: Genoa - Hellas Verona

26/09/2021, 12:30: Juventus - Sampdoria

27/09/2021, 20:45: Venezia - Torino

7a giornata andata

01/10/2021, 20:45: Cagliari - Venezia

02/10/2021, 20:45: Sassuolo - Inter

03/10/2021, 12:30: Bologna - Lazio

8a giornata andata

16/10/2021, 20:45: Milan - Hellas Verona

17/10/2021, 12:30: Cagliari - Sampdoria

18/10/2021, 20:45: Venezia - Fiorentina

9a giornata andata

22/10/2021, 20:45: Sampdoria - Spezia

23/10/2021, 20:45: Bologna - Milan

24/10/2021, 12:30: Atalanta - Udinese

10a giornata andata

26/10/2021, 18:30: Spezia - Genoa

27/10/2021, 20:45: Empoli - Inter

28/10/2021, 20:45: Napoli - Bologna

11a giornata andata

30/10/2021, 20:45: Torino - Sampdoria

31/10/2021, 12:30: Inter - Udinese

01/11/2021, 20:45: Bologna - Cagliari

12a giornata andata

05/11/2021, 20:45: Empoli - Genoa

06/11/2021, 20:45: Cagliari - Atalanta

07/11/2021, 12:30: Venezia - Roma

13a giornata andata

20/11/2021, 20:45: Fiorentina - Milan

21/11/2021, 12:30: Sassuolo - Cagliari

22/11/2021, 20:45: Torino - Udinese

14a giornata andata

26/11/2021, 20:45: Cagliari - Salernitana

27/11/2021, 20:45: Venezia - Inter

28/11/2021, 12:30: Udinese- Genoa

15a giornata andata

30/11/2021, 18:30: Atalanta - Venezia

01/12/2021, 20:45: Genoa - Milan

02/12/2021, 20:45: Lazio - Udinese

16a giornata andata

04/12/2021, 20:45: Napoli - Atalanta

05/12/2021, 12:30: Bologna - Fiorentina

06/12/2021, 20:45: Cagliari - Torino

17a giornata andata

11/12/2021, 20:45: Udinese - Milan

12/12/2021, 12:30: Torino - Bologna

13/12/2021, 20:45: Roma - Spezia

18a giornata andata

17/12/2021, 20:45: Salernitana - Inter

18/12/2021, 20:45: Cagliari - Udinese

19/12/2021, 12:30: Fiorentina - Sassuolo

19a giornata andata

21/12/2021, 20:45: Genoa - Atalanta

22/12/2021, 18:30: Hellas Verona - Fiorentina

22/12/2021, 20:45: Empoli - Milan

Chiaramente, le partite in questione saranno visibili anche in streaming su DAZN, mentre quelle che non rientrano in questa lista saranno trasmesse in esclusiva sulla piattaforma di streaming.