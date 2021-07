Serie A, la programmazione di 1a e 2a giornata: le esclusive DAZN e co-esclusive Sky

Nella giornata di ieri la Lega Serie A ha annunciato la programmazione televisiva delle prime due giornate di Serie A, al via rispettivamente il 21 e 27 Agosto 2021. Nel documento sono anche presenti tutte le informazioni sulla trasmissione da parte di DAZN in esclusiva e Sky in co-esclusiva dei match.

1a giornata andata

21/08/2021 - 18:30 - Hellas Verona vs Sassuolo (DAZN)

21/08/2021 - 18:30 - Inter vs Genoa (DAZN)

21/08/2021 - 20:45 - Empoli - Lazio (DAZN/Sky)

21/08/2021 - 20:45 - Torino vs Atalanta (DAZN)

22/08/2021 - 18:30 - Bologna vs Salernitana (DAZN/Sky)

22/08/2021 - 18:30 - Udinese vs Juventus (DAZN)

22/08/2021 - 20:45 - Napoli vs Venezia (DAZN)

22/08/2021 - 20:45 - Roma vs Fiorentina (DAZN)

23/08/2021 - 18:30 - Cagliari vs Spezia (DAZN)

23/08/2021 - 20:45 - Sampdoria vs Milan (DAZN/Sky)

2a giornata andata

27/08/2021 - 18:30 - Udinese vs Venezia (DAZN)

27/08/2021 - 20:45 - Hellas Verona vs Inter (DAZN/Sky)

28/08/2021 - 18:30 - Atalanta vs Bologna (DAZN)

28/08/2021 - 18:30 - Lazio vs Spezia (DAZN)

28/08/2021 - 20:45 - Fiorentina vs Torino (DAZN/Sky)

28/08/2021 - 20:45 - Juventus vs Empoli (DAZN)

29/08/2021 - 18:30 - Genoa vs Napoli (DAZN)

29/08/2021 - 18:30 - Sassuolo vs Sampdoria (DAZN/Sky)

29/08/2021 - 20:45 - Milan vs Cagliari (DAZN)

29/08/2021 - 20:45 - Salernitana vs Roma (DAZN)

Per tutte le informazioni sulle partite della Serie A che trasmetterà Sky, vi rimandiamo al nostro approfondimento, mentre per la guida completa sul calcio in TV è disponibile un articolo dedicato.