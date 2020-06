La Serie A pronta a seguire le orme della Liga: dal 2021 una partita in chiaro a giornata?

Il Consiglio Federale di domani martedì 30 Giugno sarà cruciale per le sorti del campionato, in quanto si discuterà dell'ultimatum lanciato a Sky per il pagamento dell'ultima rata dei diritti tv. Soprattutto, però, si parlerà del bando per il prossimo triennio, e da questo fronte arriva un'interessante indicazione.

Un DDL presentato dalla senatrice di Italia Viva, Daniele Sbrollini, prevede delle "modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.9, in materia di titolarità e commercializzazione dei diritti audiovisi sportivi", vale a dire la famosa Legge Melandri che regola la trasmissione delle partite di calcio e degli eventi sportivi.

In caso di approvazione, già dal prossimo anno la Serie A potrebbe ripercorrere le orme della Liga Spagnola, dove una partita a settimana viene trasmessa in chiaro. Il DDL include anche un'altra serie di modifiche ed agevolazioni agli editori, ma la parte più interessante riguarda "una vera e propria rivoluzione nel mondo del calcio anche a seguito delle ultime vicende legate all’emergenza sanitaria: la trasmissione di un evento in diretta e in chiaro, come prevede il modello attuale del calcio spagnolo".

"Il valore del calcio non può essere pregiudicato dal solo fatto che una partita a giornata possa essere trasmessa in chiaro. E’ sufficiente vedere quello che accade alla UEFA Champions League dove la vendita in chiaro a pagamento ha generato, maggiori ricavi. I tempi sono oggi maturi per ripercorrere quella strada anche a livello nazionale" si legge nella nota, in cui la Sbrollini sottolinea che la partita sarebbe "trasmessa anche a pagamento, ma la contemporanea diretta in chiaro avrebbe una funzione fortemente promozionale per l'immagine del calcio italiano".

Proprio "per colpa" della Legge Melandri non è stato possibile trasmettere le ultime partite di questa Serie A in chiaro, in quanto nonostante i pareri positivi di DAZN e Sky è arrivatala frenata di Mediaset che ha chiesto proprio un intervento di questo tipo.