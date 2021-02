Serie A pronta alla svolta: si va verso 7 partite su 10 a DAZN per i prossimi tre anni

Il calcio italiano si prepara ad una versa e propria svolta epocale. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, i diritti tv dei prossimi tre anni di Serie A stanno correndo veloce verso DAZN. Nelle trattative private tenute ieri, infatti, la piattaforma OTT ha superato Sky per il pacchetto più corposo.

Complessivamente, DAZN e Sky hanno presentato offerte per 973 milioni di Euro: DAZN avrebbe mostrato interesse nella trasmissione del pacchetto contenente la trasmissione di 7 partite su 10 a settimana in esclusiva e 3 in coesclusiva, mentre Sky è in vantaggio per il pacchetto 2 relativo a tre match a weekend non in esclusiva.

Di fatto, se la situazione dovesse restare questo, la situazione sarebbe quasi simile a quella attuale, ma rovesciata: DAZN trasmetterebbe 7 partite su 10, e Sky la restante parte.

La decisione finale dovrebbe arrivare giovedì prossimo, ma il condizionale è d'obbligo dal momento che negli ultimi tempi più volte gli organismi preposti hanno deciso di rinviare il tutto. Nelle ultime ore è tornata in auge l'ipotesi di trasmettere una partita a settimana in chiaro, ma la situazione è in divenire e la strada appare tutt'altro che in discesa visto che potrebbe essere necessario un intervento normativo.

Proprio il Corriere afferma che non è da escludere che il pacchetto 2 non venga assegnato per metterlo di nuovo all'asta e consentire a Sky di proporre un match in chiaro su TV8 o Cielo.

"Abbiamo ottenuto un risultato eccellente nel panorama europeo della nostra industria. Nessuna Lega è stata capace di negoziare a questi livelli. Attenzione a non farci scappare questi numeri" ha affermato Andrea Agnelli, a cui ha fatto eco Urbano Cairo, secondo cui "credo che per lo sviluppo dei diritti tv, la Lega e chi ha condotto le trattative abbiano svolto un buon lavoro. Le proposte dei broadcaster sono molto interessanti, in particolare reputo che l’offerta di Dazn vada valutata con attenzione considerando pure che sarà supportata da una telco. Sarà poi l’assemblea a decidere, ma va sottolineato che se a livello internazionale assistiamo a un calo del valore dei diritti tv, il calcio italiano dimostra di essere in trend positivo, manifestando un fascino, un interesse, insomma una vitalità che altre leghe hanno perso".