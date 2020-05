Serie A, la proposta di Spadafora: 'Diretta Gol in chiaro come in Germania'

In attesa di scoprire se e quando tornerà la Serie A, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha lanciato una proposta a Sky, che nelle ultime settimane è stata al centro di uno scontro con la Lega per i diritti tv. L'idea è di riprendere il modello tedesco e di trasmettere in chiaro la Diretta Gol, per evitare assembramenti nei bar.

"Dovremmo assolutamente pensarci anche in Italia, eviterà assembramenti in luoghi pubblici e bar. Sono disponibile a mettere nello stesso provvedimento per la riapertura del campionato anche le norme per arrivare anche in Italia ad avere il rispetto verso tifosi e appassionati, consentendo di vedere la diretta gol a chi non è abbonato" ha affermato Spadafora riferendosi alla possibilità.

Come osservato da molti, però, il percorso si preannuncia tortuoso in quanto in alcune fasce orarie potrebbe esserci una sola partita, magari trasmessa da DAZN, e bisognerà studiare un modo per evitare di danneggiare gli abbonati alla piattaforma di streaming.

Una decisione finale sulla ripresa del campionato però sarà presa giovedì, quando il Governo Centrale incontrerà i vertici di Lega e Federcalcio. Le date individuate per il nuovo fischio d'inizio sono due: 13 o 20 Giugno, ma bisognerà anche valutare i rischi e la curva di contagio.