Serie A: si punta a trasmettere due partite in chiaro a giornata

La settimana che inizia oggi ci porterà, nel weekend, al ritorno della Serie A dopo oltre tre mesi di lockdown a causa del Coronavirus. Il Ministro Spadafora e la Lega Calcio stanno continuando le discussioni in merito alla possibilità di trasmettere in chiaro le partite del campionato.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, Spadafora starebbe spingendo per trasmettere in chiaro la Serie A per evitare assembramenti nei locali pubblici. In un incontro tenuto con Maximo Ibarra, si era anche trovata un'intesa di massima con Sky, ma la lettera di Mediaset ha bloccato tutto.

Nonostante ciò, però, l'idea non è del tutto tramontata e le parti starebbero lavorando per trasmettere in chiaro due partite per ogni giornata di campionato, ma sul tavolo c'è anche la possibilità di ridurre gli embarghi per gli highligts dei match per le emittenti che probabilmente non avranno modo di trasmettere gli scontri in chiaro, ovvero Rai e Mediaset.

Con ogni probabilità, ed al netto di colpi di scena, sarà TV8 a mandare in onda le partite in chiaro. Il canale è stato già utilizzato in passato da Sky per i match di Europa League delle squadre italiane. Il fischio d'inizio è vicino, e le parti sono costrette a correre per trovare l'accordo.