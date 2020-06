Serie A, si riparte stasera: su Sky il pubblico virtuale grazie al Virtual Audio

Dopo i recuperi dello scorso weekend, stasera riparte a pieno regime la Serie A, con la 27esima giornata. Il campionato terrà compagnia gli appassionati fino a mercoledì, su Sky, DAZN e Now TV, dal momento che non sarà possibile recarsi allo stadio. La pay tv però si affiderà alla tecnologia per evitare colpi d'occhio tristi.

Come già testato dalla RAI durante la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, il pubblico sugli spalti ci sarà, ma sarà virtuale. Fabio Caressa, in un'intervista a Libero ha spiegato che Sky lancerà stasera l'opzione "Sky Virtual Audio", che consentirà di guardare la sfida con gli effetti sonori dello stadio registrati. In questo modo sarà possibile "mascherare" l'assenza dei tifosi sugli spalti.

L'attivazione del Virtual Audio è semplice: basta semplicemente selezionare "audio originale" tra le opzioni audio del telecomando, attraverso il pannello che solitamente consente di scegliere tra la telecronaca di Sky e quella del tifoso. Durante i match Sky promuoverà la novità con un messaggio in sovraimpressione.

"Senza pubblico il fattore campo conta meno. Evidentemente l’assenza dei tifosi si sente. In tv, abbiamo provato in Germania l’esperimento dei rumori di fondo registrati e personalizzati partita per partita, squadra per squadra, con lo Sky Virtual Audio” ha spiegato Caressa a Libero.

Dove vedere la 27esima giornata di Serie A

22/06/2020 - 19:30 - Diretta Gol (Sky Sport 251);

22/06/2020 - 19:30 - Lecce - Milan (Sky Sport Serie A e Sky Sport 252);

22/06/2020 - 19:30 - Fiorentina - Brescia (Sky Sport 253 e Sky Sport 484);

22/06/2020 - 21:45 - Bologna - Juventus (Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 254);

23/06/2020 - 19:30 - Spal - Cagliari (Sky Sport Serie a, Sky Sport 252);

23/06/2020 - 19:30 - Verona - Napoli (DAZN1 e DAZN);

23/06/2020 - 21:45 - Torino - Udinese (Sky Sport Serie A, Sky Sport 251);

23/06/2020 - 21:45 - Genoa Parma (DAZN1 e DAZN);

24/06/2020 - 19:30 - Inter - Sassuolo (DAZN1 e DAZN);

24/06/2020 - 21:45 - Atalanta - Lazio (Sky Sport Serie A, Sky Sport 252);

24/06/2020 - 21:45 - Roma - Sampdoria (Sky Sport 253 e Sky Sport 484).

Cosa ne pensate del Virtual Audio? Durante la Coppa Italia i tifosi non hanno apprezzato la scelta della produzione di inserire il pubblico virtuale, staremo a vedere come andrà stasera.