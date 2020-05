Serie A: è scontro tra Sky e la Lega per i diritti TV, club divisi

Mentre si continua a discutere sulla possibile data di ritorno della Serie A, interrotta ormai ad inizio marzo a causa della pandemia di Coronavirus, è in corso un vero e proprio scontro tra Sky e la Lega Serie A. Oggetto del contendere è la rata per i diritti televisivi, che ha diviso anche i club.

La pay tv, infatti, avrebbe chiesto alla Lega Serie A uno sconto da 120 a 255 milioni di Euro in caso di mancata conclusione delle restanti dodici giornate, una proposta che ha diviso i club. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, infatti, Juventus, Inter ed altri club starebbero spingendo affinchè si trovi un accordo, mentre gli altri intenderebbero chiedere immediatamente l'ingiunzione di pagamento a Sky, DAZN ed IMG.

L'amministratore delegato di Sky, però, parlando con l'ANSA ha confermato la posizione della sua azienda, pur utilizzando toni più morbidi. "Abbiamo proposto diverse soluzioni, senza ricevere alcuna risposta. L'auspicio per domani è che anche in Italia, come in tutta Europa, la Lega Serie A ritrovi quel suo spirito costruttivo che ha contrassegnato molti anni di collaborazione con Sky", ha affermato.

Il CEO della Lega Serie A, dal suo canto ha confermato le intenzioni di voler dialogare con Sky, definito "un partner storico", ma ha anche precisato che "abbiamo sempre ribadito come fosse necessario che, prioritariamente, Sky rispettasse le scadenze di pagamento previste dai contratti".