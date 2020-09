Serie A, seconda giornata: dove vedere Inter - Fiorentina in TV e streaming

Esordio anche per l'Inter di Antonio Conte, che la scorsa settimana è rimasta ferma in quanto ha terminato in ritardo la scorsa stagione dopo la finale di Europa League. La squadra di Milano scenderà in campo contro la Fiorentina di Giuseppe Iachini, in un match che da sempre è uno di quelli più attesi dagli appassionati.

Dove vedere Inter - Fiorentina in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, a partire dalle 20:45. Come di consueto, però, la piattaforma di streaming proporrà un ampio prepartita a partire dalle 20:30, condotto da Diletta Leotta e Federico Balzaretti, con interviste ai protagonisti e le ultime dai campi.

Oltre che sul sito web di DAZN, e sull'applicazione disponibile per iOS, Android e Sky Q, il match potrà essere seguito anche sul canale DAZN1 che ha debuttato lo scorso anno sulla piattaforma Sky ed è incluso nei pacchetti proposti agli abbonati. In questo modo è possibile vedere la partita senza il rischio che si blocchi o possibili rallentamenti legati alla connessione.

Probabili formazioni Inter - Fiorentina

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Antonio Conte;

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Duncan, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouamé. Allenatore: Giuseppe Iachini.