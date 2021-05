Serie A su Sky: così saranno scelte le partite che verranno trasmesse

E' notizia di qualche giorno fa che Sky ha acquisito il pacchetto 2 dei diritti tv della Serie A 2021-24. La pay tv di Comcast trasmetterà tre partite per turno di campionato, mentre su DAZN saranno trasmessi tutti i 380 match. Ma come saranno scelti gli incontri per Sky?

A fare un pò di chiarezza ci hanno pensato i colleghi di Calcio e Finanza, i quali hanno sottolineato che Sky trasmetterà sempre le seguenti partite:

Anticipo del sabato alle 20:45

Anticipo della domenica alle 12:30

Posticipo del lunedì alle 20:45

Rispetto al "Pick Matchday" che è stato utilizzato per il triennio 2018-21 per i big match, il bando da poco concluso prevede che "tutte le 10 gare di ogni singola giornata saranno oggetto di scelta da parte dei Licenziatari dei Pacchetti 1 e 2 secondo l'ordine" che si può visualizzare nella grafica presente in calce.

Sostanzialmente DAZN avrà a disposizione le prime due scelte, Sky la terza, poi altre due DAZN, quindi toccherà a Sky e DAZN che si alterneranno fino alla nona e decima gara, per cui la scelta sarà tra le mani di DAZN.

Nel bando, quindi, si evidenzia che "una volta effettuata la scelta da parte dei Licenziatari dei Pacchetti 1 e 2 di ciascuna delle 10 Gare di ogni singola Giornata, sarà cura degli uffici competenti della Lega Serie A comporre la programmazione televisiva delle Gare oggetto di scelta di ogni singola Giornata collocandole nei diversi slot, compatibilmente con le esigenze sportive".

Merita menzione a parte il calendario dei turni infrasettimanali, le giornate giocate ad agosto e quelle del periodo natalizio. In questo caso l'ordine di scelta sarà invariato, e nel documento si legge che "il Licenziatario del Pacchetto 1, collocato nelle prime due posizioni nell’ordine di priorità, sceglie di trasmettere i due Eventi da lui ritenuti più importanti della Giornata, nella data e nell’orario indicati dalla Lega Serie A. Conseguentemente, il Licenziatario del Pacchetto 2, terzo nell’ordine di priorità, sceglie di trasmettere l’Evento della Giornata da lui ritenuto più importante tra quelli non ancora selezionati, e così via per le rimanenti sette Gare che completano la medesima Giornata".