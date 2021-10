Serie A: Sky supera DAZN per numero di abbonati, i dati ufficiali

La lega Serie A ha svelato i numeri ufficiali degli abbonamenti a Sky e DAZN. Complessivamente sono 4,4 milioni le sottoscrizioni siglate dagli appassionati e tifosi di calcio, ma a stupire sono le informazioni relative ad ogni piattaforma.

Sky Italia infatti conta 2,483 milioni di abbonamento per i soli pacchetti Calcio e Sport, mentre DAZN è a quota 1,953 milioni.

I dati sono stati recuperati da Il Sole 24 Ore, secondo cui il numero di abbonati di Sky comprende le offerte su satellite, digitale terrestre, fibra, Non ed i canali HoReCa (vale a dire le offerte per bar, ristoranti ed hotel dove è stato siglato un accordo con DAZN). Sostanzialmente i dati sono in linea con quelli rilevati nella precedente comunicazione (di agosto 2021, quando le sottoscrizioni erano 2,583 milioni).

Per quanto riguarda DAZN, invece, il numero di account attivi e paganti comprende anche quelli sottoscritti tramite TIMVision, che proprio di recente ha lanciato una nuova offerta Timvision Calcio e Sport valida fino al 15 Novembre e che comprende una serie di vantaggi importanti e prezzi ridotti.

Non pervenuti, invece, i numeri di TIMVision, ma secondo quanto raccolto dal quotidiano di Confindustria il numero di abbonamenti alla piattaforma sarebbe inferiore a quota 500mila.

La media company che ha rilevato i pacchetti per la trasmissione della Serie A si appresta intanto ad un altro weekend importante: su DAZN arriva Roma-Napoli e Inter-Juventus.