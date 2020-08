Serie A, ultima giornata: orari e dove vedere le partite in TV e streaming

Si chiude questo tormentato campionato di Serie A, caratterizzato dall'emergenza sanitaria del Coronavirus e dai tre mesi di stop forzato. La Juventus è già Campione d'Italia, per la nona volta consecutiva, ma non tutti i verdetti sono stati pronunciati. Vediamo il programma completo della 38esima giornata di Serie A con relativo palinsesto.

Serie A, 38esima giornata: il palinsesto

01/08 Sabato 18.00 - Brescia-Sampdoria (DAZN)

01/08 Sabato 20.45 - Atalanta-Inter (DAZN)

01/08 Sabato 20.45 - Juventus-Roma (Sky)

01/08 Sabato 20.45 - Milan-Cagliari (Sky)

01/08 Sabato 20.45 - Napoli-Lazio (Sky)

02/08 Domenica 18.00 - SPAL-Fiorentina (Sky)

02/08 Domenica 20.45 - Bologna-Torino (Sky)

02/08 Domenica 20.45 - Genoa-Hellas Verona (DAZN)

02/08 Domenica 20.45 - Lecce-Parma (Sky)

02/08 Domenica 20.45 - Sassuolo-Udinese (Sky)

Chiaramente, le partite di DAZN potranno essere visti oltre che sull'applicazione standalone per smartphone, tablet, PC e smart tv, anche sul canale DAZN1 di Sky che è attivo dallo scorso Settembre e permette di godere dell'esperienza di DAZN sul satellite, evitando possibili problemi di streaming legati alla connessione o di altro tipo.

Per quanto riguarda le partite di Sky, invece, possono essere seguite anche in streaming attraverso l'applicazione di Sky Go.

Ricordiamo che settimana prossima tornerà la Champions League, anche in chiaro su Canale 5 con alcune partite che saranno visibili gratuitamente sulla rete ammiraglia di Mediaset, incluse Juventus - Lione e Barcellona - Napoli.