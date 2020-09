Serie A: dove vedere Juventus - Sampdoria in TV e streaming

E' ufficialmente tornato il campionato di Serie A. Come ampiamente rivelato nella nostra news dedicata, questa sera scenderà in campo la nuova Juventus di Andrea Pirlo, che all'Allianz Stadium sfiderà la Sampdoria di Claudio Ranieri davanti a 1000 spettatori invitati dal club.

Dove vedere Juventus - Sampdoria

La partita sarà trasmesso in esclusiva su Sky, su Sky Sport al canale 201 della piattaforma satellitare ed al 472 e 482 su Digitale Terrestre. Il match però potrà essere visto anche su Sky Sport Serie A (203 su satellite e 473/483 del digitale terrestre), oltre che su Sky Sport alla posizione 251.

Chiaramente potranno vederla in streaming tutti coloro che sono abbonati a Sky, sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, a patto di aver sottoscritto il Ticket Sport.

Il fischio d'inizio è previsto per le 20:45, ma Sky proporrà come sempre un ampio pre e post partita con tutta la marcia d'accompagnamento alla prima partita casalinga dei Campioni d'Italia. In studio ci saranno come sempre i talent ed opinionisti.

Probabili formazioni Juventus - Sampdoria

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Arthur, Bentancur, Rabiot; Kulusevski, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa. Allenatore: Andrea Pirlo.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Ramirez, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Bonazzoli. Allenatore: Claudio Ranieri.