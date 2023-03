La Serie A acquista Sky? Il presidente Casini: 'ad oggi nulla di concreto'

Nella giornata di ieri sul web era spuntata l’indiscrezione secondo cui la Lega Serie A potrebbe comprare Sky per trasmettere il campionato italiano. Il presidente Lorenzo Casini ne ha parlato al termine dell’assemblea di Lega, insieme all’amministratore delegato Luigi De Siervo.

I due hanno smentito le ipotesi circolate, ed hanno precisato che almeno al momento non c’è alcuna trattativa e non se ne è parlato. “Al momento non c’è nulla di concreto, forse è il desiderata di qualcuno. È chiaro che se si sa analizzano anche le discussioni del passato, alcune pure attuali, come l’ipotesi del Canale della Lega Serie A che si produce tutto da sola, l’acquisizione potrebbe essere in questo quadro. Ne avete parlato? Solo che era uscita questa notizia e che non c’era nulla di concreto” ha affermato Casini, a cui ha fatto eco De Siervo.

Secondo l’amministratore delegato, infatti, “in questo momento le squadre devono valutare prima se farsi affiancare dai fondi o meno, c’è un ragionamento precedente da fare.

Ai due dirigenti ha fatto eco anche il numero. uno della Salernitana, Danilo Iervolino, il quale ha precisato che il tema dell’acquisizione di Sky non è stato al centro dell’assemblea andata in scena ieri e non sono nemmeno in corso studi di fattibilità per il progetto.