Serie A su Amazon Prime Video? Amazon non chiude: 'tutto è possibile'

La Champions League ha debuttato su Amazon quest'anno, ma a quanto pare il colosso di Seattle intende comunque continuare a puntare sullo sport, anche in Italia. A svelarlo la vice presidente Global Sports Video di Amazon, Marie Donoghue, che ha anche parlato della possibilità di trasmettere la Serie A.

Nel dirsi soddisfatta per i "risultati italiani di questi mesi", la Donoghue ha parlato di "reazioni positivi sia per quanto riguarda la produzione che la qualità del segnale, oltre che la professionalità dei talent", ma ha spiegato che l'obiettivo è comunque di migliorare sempre.

Particolarmente interessante è la dichiarazione sulla possibilità di trasmettere la Serie A in futuro: "tutto è possibile" ha affermato la dirigente. "Pensiamo sempre a dare qualcosa in più ai nostri clienti. Lo sport è il contenuto più popolare nel mondo. Conosciamo la passione dei tifosi italiani, abbiamo visto la loro reazione. Grazie alla Champions League arricchiamo il nostro servizio streaming, diamo più valore alla membership perché non facciamo pagare di più, e diamo la possibilità con una sola app di essere visti ovunque, su console, smartphone, televisione" ha affermato, sottolineando ancora una volta come lo streaming rappresenti il futuro in quanto offre molte più opportunità di accesso ai contenuti.

La notizia arriva proprio nel giorno in cui Sky avrebbe presentato richiesta di sub licenza per la Serie A.