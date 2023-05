Serie A su Amazon Prime Video? Piccinini: 'qualche possibilità c'è'

Impegnato con la telecronaca di Milan-Inter di Champions League di stasera, Sandro Piccinini è sicuramente una delle voci più iconiche del panorama calcistico italiano e da qualche anno sta commentando i match su Amazon Prime Video.

Proprio alla piattaforma di Amazon potrebbe far gola l’imminente bando per l’assegnazione dei diritti tv della Serie A, e lo stesso Piccinini non ha escluso l’ipotesi.

Intervistato da Tuttosport, dove ha ripercorso i momenti più iconici della sua carriera, il telecronista ex Mediaset ha affermato che “rivedo in Prime lo stesso entusiasmo dei primi anni a Mediaset, dovessimo entrare nel calcio italiano a livello di campionato faremmo bene. Se ci sono possibilità? Qualche voce c’è, qualcosa si è letto. Se la Lega preparasse qualcosa ad hoc, perché no?”.

Ovviamente non si tratta di una conferma ufficiale, ma sicuramente le dichiarazioni sono molto interessanti in quanto arrivano direttamente da uno dei protagonisti. Secondo le indiscrezioni trapelate nelle scorse ore, la Lega starebbe predisponendo dei pacchetti proprio allo scopo di attrarre il più possibile le piattaforme di streaming come Amazon Prime Video. Tra le idee in campo c’è anche quella di trasmettere in chiaro, in maniera gratuita, una partita per turno di Serie A. Il bando è atteso la prossima settimana.