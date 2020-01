Serie AMD Ryzen 4000 ufficiale: tutti i dettagli sulle CPU per laptop

Lisa Su, CEO di AMD (Advanced Micro Devices), è salita sul palco della conferenza dell'azienda statunitense tenutasi nel contesto dell'edizione 2020 del CES (Consumer Electronic Show) di Las Vegas per annunciare la serie di processori Ryzen 4000. Stiamo parlando di CPU pensate per i laptop, che puntano a "contrastare" le soluzioni di Intel.

In particolare, come riportato anche da TechRadar e come potete vedere nella replica della conferenza pubblicata su YouTube, AMD punta molto su questi processori per cercare di "rubare" importanti fette di mercato alla concorrenza.

Lisa Su ha mostrato sul palco il processore Ryzen 7 4800U, che l'azienda statunitense ha definito come "il processore per laptop ultra-sottili più performante al mondo". La CPU dispone di 8 core Zen 2, 16 thread, un clock di base di 1,8 GHz che arriva a una frequenza di boost di 4,2 GHz. Il TDP è di 15W e ci sono 8 core Radeon per la grafica.

AMD ha messo a confronto il nuovo processore con la CPU Intel Core i7 1065G7, mostrando una divergenza del 90% tra i due processori per quanto riguarda le prestazioni in multi-thread relative al benchmark Cinebench R20 nT.

I primi laptop montanti i processori della serie AMD Ryzen 4000 arriveranno sul mercato nel corso del Q1 2020. Durante i prossimi dodici mesi queste CPU verranno montate su più di 100 dispositivi.