La Serie C approda su Amazon Prime Video: arriva il canale Eleven Sports

Non è solo il campionato di calcio Serie B ad approdare su Amazon con il canale dedicato nella sezione Prime Video Channels, ma anche un’altra delle competizioni calcistiche nazionali. Ebbene sì, anche la Serie C arriva su Amazon Prime Video Channels grazie a Eleven Sports Italia.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Eleven Group ha raggiunto un accordo di distribuzione con il colosso dell’e-commerce per mostrare dieci match della Serie C maschile, spareggi, sorteggio delle partite di Coppa Italia, highlights della giornata di campionato e analisi dei match avvenuti grazie a Eleven Sports.

Ma non ci si ferma qua: il canale Eleven Sports in futuro potrebbe anche portare tanti altri contenuti sportivi, tra cui pallamano, pallanuoto, basket e altro ancora. L’accordo attuale non prevede nulla di tutto ciò, sia ben chiaro, ma non va esclusa una mossa simile per il futuro data la facilità d’accesso a Prime Video Channels.

Giovanni Zurleni, Managing Director di Eleven Sports Italia, ha dichiarato quanto segue: “Siamo orgogliosi di annunciare la distribuzione del canale Eleven Sports su Amazon Prime Video Channels, che rappresenta una tappa importante nel nostro percorso di crescita e consolidamento nel nostro mercato. Poter distribuire i nostri contenuti anche attraverso questo servizio streaming ci stimola ogni giorno a fare meglio per portare le storie dello sport in tutte le case, su tutti i dispositivi, in ogni momento”.

Agli utenti interessati, si ricorda che per accedere al Prime Video Channel di Eleven Sports è necessario possedere l’abbonamento ad Amazon Prime e, successivamente, sottoscrivere l’abbonamento mensile al canale dedicato. Riguardo la data di disponibilità e prezzi non ci sono ancora dettagli ufficiali.

Ricordiamo, in conclusione che dopodomani Prime Video mostrerà il match di Champions League Zenit – Juventus a partire dalle ore 21:00.