La Serie B arriva su Amazon Prime Video grazie al canale Helbiz Live

Il campionato di calcio Serie B approda ufficialmente su Amazon tramite la sezione a pagamento Prime Video Channels, in seguito alla sottoscrizione di un accordo triennale tra Amazon e Helbiz Media. A partire dalle prossime settimane, la serie cadetta sarà visibile in streaming tramite il portale del colosso dell’e-commerce.

L’annuncio della partnership è avvenuto tramite un comunicato stampa recuperabile integralmente in calce alla notizia, in cui si legge che il canale Helbiz Live approderà su Amazon Prime Video Channels per consentire a tutti gli utenti che intendono abbonarsi di seguire in diretta e in differita tutte le partite della Serie B, dalla stagione regolare a playoff e playout per oltre 350 partite complessive. Tutto ciò sarà disponibile per le stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media, ha dichiarato quanto segue: “La distribuzione di Helbiz Live su Amazon Prime Video Channels è un passo molto importante per Helbiz Live, in quanto contribuirà a una maggiore diffusione e distribuzione della nostra piattaforma. Come sempre, operiamo mettendoci dalla parte del cliente e un accordo come questo nasce proprio dall’esigenza di rendere il servizio di Helbiz Live ancora più facilmente fruibile e acquistabile. È poi una grande soddisfazione collaborare con Amazon ed esser presenti nell’offerta dei canali di Amazon Prime Video”. La visione della Serie B sarà dunque possibile solo previo pagamento dell’abbonamento a Helbiz Live, oltre ai costi di Amazon Prime.