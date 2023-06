La Serie B rompe con Helbiz: dalla prossima stagione si vedrà solo su Sky e DAZN

Mentre si continua a parlare dei diritti tv della Serie A, la Lega Serie B ha annunciato un’importante modifica riguardante i diritti di trasmissione delle partite della prossima stagione.

In un comunicato stampa diffuso sul proprio sito web, l’Assemblea ha fatto sapere di aver attuato una ricomposizione dei pacchetti che avevano assegnato i diritti di trasmissione del campionato cadetto.

Nel comunicato stampa della Lega Serie B si legge che “ai sensi dell’art. 4.1 del Contratto di licenza non esclusiva per il Pacchetto Dirette 2 di cui all’Offerta al Mercato “Pacchetti non esclusivi per trasmissioni in diretta a pagamento degli eventi della competizione per il territorio italiano”, pubblicata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B in data 15 aprile 2021, (di seguito Contratto) nella stagione sportiva 2023/2024 il corrispettivo che ognuno dei licenziatari è tenuto a corrispondere è il seguente”:

Pacchetto 1 - Sky Italia: 16 milioni di Euro + IVA;

- Sky Italia: 16 milioni di Euro + IVA; Pacchetto 2 - Sky Italia: 12milioni di Euro + IVA - DAZN: 12 milioni di Euro + IVA.

Viene infatti evidenziato che tale composizione è stata stabilita “della declaratoria di risoluzione del Contratto da parte della LNPB con la licenziataria Helbiz Media Italia S.R.L stante l’inadempimento di quest’ultima alle obbligazioni di pagamento di cui agli artt. 4.1, 4.2 e 4.3 del Contratto”.

Ciò implica che dalla prossima stagione, la Serie B sarà visibile solo su Sky Italia e su DAZN.