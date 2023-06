Serie A in chiaro, Rai si sfila. Mediaset pronta a trasmettere 79 partite a stagione

Con la scadenza delle offerte per i diritti tv della Serie A, emergono nuovi dettagli sulle emittenti che hanno deciso di prendere parte alla gara d’assegnazione. Qualche indiscrezione, in particolare sulla trasmissione in chiaro delle partite, arriva da Radiocor.

Secondo quanto emerso, la Rai non avrebbe presentato alcuna offerta per il pacchetto che garantisce la trasmissione fino a 79 partite a stagione in chiaro sulle proprie reti. Le opzioni proposte sono tante e si va da un minimo di 5 partite in chiaro a stagione ad un massimo di 79: in mezzo ci sono opzioni per 7, 41, 42 e 38 match, declinati in maniera differente.

Discorso diverso per Mediaset che anche nelle scorse settimane ha lasciato intendere un certo interesse per l’eventualità, ma non è chiaro se i dirigenti abbiano presentato qualche proposta o meno.

Tra i pretendenti non dovrebbe figurare nemmeno Discovery, che secondo i colleghi di Calcio e Finanza avrebbe deciso di non prendere parte alla corsa.

Discorso diverso per quanto riguarda la trasmissione di gran parte delle partite: sembrano scontate le offerte di DAZN e Sky, mentre c’è l’incognita di Amazon che in Italia trasmette già la Champions League.

Maggiori informazioni sulle proposte presentate dovrebbero giungere solo nel corso delle prossime settimane, e come sempre vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli.