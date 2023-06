La Serie A costretta a modificare il calendario per aumentare l'appetibilità all'estero

La vendita dei diritti tv della Serie A rappresenta uno degli argomenti scottanti per il futuro del nostro campionato, anche alla luce dell’incredibile flop registrato dal primo bando che non ha raggiunto nemmeno la metà dell’importo che si era prefissata la Lega.

Proprio nella giornata di oggi infatti partiranno le trattative private con DAZN, Sky e Mediaset che hanno manifestato interesse per i pacchetti presenti nel bando.

Tuttavia, si guarda anche all’appetibilità del nostro campionato all’estero. Ovviamente è improbabile ed al momento impossibile competere con la Premier League, ma la Lega vuole comunque fare il possibile per aumentare gli ascolti dai paesi extra-Italia.

TuttoSport quest’oggi ha dedicato un articolo al tema e riferisce che la Lega starebbe anche valutando la possibilità di modificare il calendario. Nella fattispecie, dal momento che la Juventus continua ad essere la squadra più vista del campionato, si starebbe pensando di modificare il programma e nel pacchetto dei diritti tv 2024/29 la squadra di Torino potrebbe giocare più volte alle 12:30.

Previsto un calo delle partite in notturna anche per le altre big del campionato, in modo tale da consentire a coloro che non vivono in Italia di poterle seguire e quindi di conseguenza aumentare l’appetibilità all’estero, sfruttando la popolarità delle big.