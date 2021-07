Serie A su DAZN, l'AGCOM: 'vogliamo evitare la congestione della rete'

Nel corso di una lunga intervista rilasciata ad Il Sole 24 Ore, il presidente di AGCOM, Giacomo Lasorella, ha parlato della questione DAZN, che è stata oggetto negli ultimi tempi di discussioni e che secondo molti potrebbe portare ad alcune modifiche all'offerta TIMVision.

Lasorella ha discusso in generale della transizione che sta affrontando il mercato e dell'arrivo del calcio in streaming. Nelle dichiarazioni raccolte da Calcio e Finanza, infatti, il dirigente ha spiegato che "siamo in una fase complessa, caratterizzata da una tumultuosa transizione verso il mondo digitale e che costituisce una delle sfide più importanti che attendono Agcom in questa consiliatura".

La sfida non è semplice e si preannuncia complessa, ma l'AGCOM ha spiegato che è pronta ad affrontarla: "il legislatore sta intervenendo. La legge di bilancio 2021 ha assegnato all’Autorità le competenze in materia di applicazione del Regolamento Platform to business e sono in via di recepimento le direttive sui servizi audiovisivi e sul copyright".

Sulla lettera inviata a DAZN, Lasorella ha spiegato che "è un atto di indirizzo, ma è tutt’altro che una mera serie di consigli. Abbiamo detto agli operatori, non solo a Dazn e Tim ma a tutti, che devono definire le modalità tecnico-operative prima dell’avvio della prossima stagione calcistica. C’è un preciso set di scadenze. In via d’urgenza l’Agcom si riserva anche di intervenire dando precise prescrizioni ai soggetti interessati".

L'obiettivo di AGCOM è evitare la congestione della rete conseguente ai picchi di traffico durante lo streaming delle partite, e prevenire ovviamente anche disservizi. Nonostante ciò,però, Lasorella nonsi dice preoccupato: "siamo vigili, ma ottimisti. Il fatto di lavorare in anticipo consente di guardare senza catastrofismi all’evoluzione di questo mondo in modo sereno. E questo vale anche per la questione specifica della Serie A su Dazn-Tim".