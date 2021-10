Serie A e DAZN su digitale terrestre? La media company risponde

Nel pomeriggio di ieri si è tenuta la riunione di Lega Serie A in cui si è parlato ovviamente della questione DAZN. Nella fattispecie, le indiscrezioni circolate in rete parlavano della possibile trasmissione della Serie A su digitale terrestre entro Natale. Ebbene, è arrivato il comunicato della media company dopo le indiscrezioni.

In una dichiarazione giunta al termine della riunione, un portavoce di DAZN si è detto soddisfatto per il "clima di collaborazione riscontrato oggi con la maggioranza dei club presenti all'Assemblea di Lega Serie A".

Nel corso dell'audizione, voluta dal Presidente Paolo Dal Pino e dell'ad Luigi De Siervo allo scopo di fugare i dubbi sulla qualità del servizio, dopo i problemi di DAZN riscontrati nelle passate settimane, DAZN spiega che i propri rappresentanti hanno avuto "modo di chiarire ulteriormente i temi legati alla misurazione dell'audience e i risultati ottenuti in queste prime giornate di campionato".

La società ha chiarito anche che il mercato sta dando fiducia a DAZN, "registrando un incremento dell'audience di oltre il 10%, rispetto alla stagione 2019/2020 (ultima stagione pre-pandemia); trend che si dimostra ulteriormente in crescita e che fa prevedere un ulteriore rialzo del 20% nel prosieguo del campionato".

"Questo dato positivo è confermato anche dall'aumento, oltre il 10%, del numero totale di aziende che stanno investendo sul prodotto Serie A, in linea con un incremento già registrato di oltre il 10% di introiti pubblicitari sul girone d'andata. Trend che conferma la coerenza della performance tra dati, audience e revenue" prosegue DAZN nella nota, in cui sottolinea che "oltre a lavorare con i nostri partner e con i principali operatori del mercato, siamo assolutamente disponibili, in questo momento di transizione tecnologica e relativa alla misurazione dell'audience, ad un dialogo costruttivo e costante con tutti gli stakeholders del mercato".