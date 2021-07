Serie A su DAZN, presidenti preoccupati per la copertura

Nel corso dell'assemblea di Lega tenuta ieri si è parlato non solo del nuovo format della Serie A, su cui molti club avrebbero espresso perplessità, ma anche della prossima stagione che si appresta ad iniziare dopo il sorteggio dei calendari della scorsa settimana.

Durante quest'ultima discussione, riferisce Il Giornale, alcuni presidenti avrebbero espresso qualche preoccupazione sulla copertura di DAZN sul territorio nazionale. “Nella stessa riunione alcuni presidenti hanno ribadito la preoccupazione per la copertura sul territorio di Dazn che avrà in esclusiva sette gare su dieci per ogni giornata di campionato” riferisce il quotidiano in edicola quest'oggi.

Preoccupazioni simili erano state avanzate anche dall'AGCOM qualche settimana fa quando in un comunicato stampa l'Autorità aveva esortato DAZN ad evitare fenomeni di congestione della rete legati ai possibili picchi di traffico che potrebbero verificarsi durante i big match. Come noto, infatti, DAZN trasmetterà tutta la Serie A, di cui 7 partite su 10 a turno in esclusiva.

Ricordiamo che dal prossimo 29 Luglio i prezzi di DAZN aumenteranno, dal momento che scadrà l'offerta che permette di risparmiare 10 Euro al mese rispetto al costo di listino. Mancano solo quindi cinque giorni per poter godere della promozione, dopo di che si passerà al prezzo di 29,99 Euro al mese piuttosto che 19,99 Euro.