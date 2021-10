Serie A su DAZN, gli sponsor spingono per il ritorno su Sky: la situazione

Nuova giornata, e nuove indiscrezioni su DAZN. Con la pausa delle nazionali, infatti, è tornata in auge la questione della trasmissione del campionato di Serie A su DAZN. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, e ripreso da varie testate del settore, gli sponsor del campionato sarebbero irritati per l'attuale situazione.

Nello specifico, gli inserzionisti avrebbero espresso ai 20 club di Serie A le loro preoccupazioni non tanto sui recenti disservizi di DAZN (a cui DAZN ha risposto mettendo sul piatto una serie di investimenti per il potenziamento della rete), ma quanto per il calo degli ascolti che potrebbe mettere in discussione anche gli accordi stipulati.

A quanto pare, infatti gli sponsor starebbe spingendo per un ritorno del campionato su Sky che, però, almeno allo stato attuale appare quanto meno improbabile. L'ipotesi è almeno ad oggi 7 Ottobre difficilmente percorribile, e come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine nelle passate settimane, una decisione di questo tipo potrà essere presa solo dal Ministro dello Sviluppo Economico.

Nel frattempo, dallo stesso fronte ieri è stata pubblicata la PEC di Sky in cui la pay tv si è lamentata con la Lega Serie A per la mancata messa in vendita dei diritti televisivi relativi agli highlights del nostro campionato.