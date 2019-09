La serie Discovery di iPhone 11 costa 34mila Dollari ed include dei frammenti del Titanic

Il popolare produttore di accessori di lusso Caviar ha da poco presentato la serie Discovery dei nuovi iPhone 11 Pro di Apple, che sarà caratterizzata da due modelli in edizione limitata, ognuno dei quali ispirato ad un oggetto leggendario. Uno di questi include delle parti reali del Titanic, mentre l'altro un frammento dell'astronave Vostok 1.

I prezzi non sono ovviamente accessibili, ma è chiaro che siamo di fronte a prodotti extra lusso rivolti ad una ristretta cerchia di persone.

L'iPhone 11 Pro Titanic, come suggerisce il nome sfoggia sulla scocca posteriore un frammento del leggendario transatlantico protagonista nel 1912 dell'incidente contro l'iceberg. Attualmente le rovine si trovano nelle profondità del Nord Atlantico e sono soggette all'usura a causa del tempo. Caviar, per far in modo che gli utenti possano avere tra le mani uno di questi frammenti, ha deciso di integrarlo sul proprio smartphone.

Le incisioni che ricordano le onde del mare sono completate da un vero pezzo del Titanic, completata da un'iscrizione che indica il costruttore della leggendaria nave e la data: "RMS Titanic Harland and Wolff 31.03.1909".

Lo smartphone è completamente in titanio nero, e sul mercato arriveranno solo 10 esemplari. I prezzi vanno da 7.270 Dollari per iPhone 11 pro da 64GB ad 8.840 Dollari dell'iPhone 11 Pro Max da 512GB.

iPhone 11 Pro Vostok 1 si rifà al primo veicolo spaziale che tenne un volo con equipaggio nello spazio. La Limited Edition include un vero frammento dell'astronave, anch'esso sulla cover posteriore in titanio nero su cui è presente un'incisione che riprende il sistema solare.

Sulla scocca è presente l'incisione della data in cui Vostok 1 è andato nello spazio. A differenza della versione dedicata al Titanic, ne sarà disponibile solo una unità, ecco perchè i prezzi sono più alti. Si va da 33.620 Dollari di iPhone 11 Pro da 64GB ai 34.790 Dollari di iPhone 11 Pro Max da 512GB.

Per tutte le altre versioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale.