La serie Honor Magic4 arriva in Italia: disponibile anche Honor Magic4 Lite

Honor ha presentato la serie Honor Magic4 in Italia, che comprende Honor Magic4 Lite nelle versioni 4G e 5G ed Honor Magic4 Pro. La serie sfoggia un nuovo design simmetrico con display migliorato, nuove funzioni per fotografia e videografia, prestazioni superiori e funzioni complete per la privacy.

Su tutti e tre i modelli è presente il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G, sostenuto dal Qualcomm 7th Gen AI Engine e la Cortex-X2 CPU Architecture, che garantiscono una velocità di elaborazione ultraveloce con alti livelli di efficienza.

Honor Magic4 Pro presenta il design simmetrico Eye of Muse con schermo LTPO Quad-Curved da 6,81 pollici con cornici ultra-sottili e capacità di visualizzare fino a 1,07 miliardi di colori, con supporto DCI-P3 al 100% ed HDR10+. Lo schermo LTPO è dotato anche della tecnologia HONOR MotionSync, con frequenza di aggiornamento intelligente da 1Hz a 120Hz. A questo si aggiunge una tripla fotocamera posteriore con lente grandangolare da 50 megapixel con sensore a colori 1/1,56 pollici, fotocamera ultralarga da 50mp a 1120 gradi e teleobiettivo da 64 megapixel, il tutto alimentato dalla fotografia computazionale Ultra-Fusion.

La Serie Honor Magic4 è dotata anche dell’Honor Magic-Log MovieMaster e dell’AI Film Effects, che permette di registrare video log 4K a 10-bit a 60fps.

Honor Magic4 Pro è basato su una batteria da 4600 mAh con 100W Wired Honor SuperCharge che consente di ricaricarlo al 100% in soli 30 minuti.

Honor Magic4 Series è dotata dell’ultima versione di Honor Magic UI 6.0 basata su Android 12, che include una serie di funzioni molto interessanti per gli utenti, e fornisce un’esperienza di IA. Debutta anche la chiamata privata, supportata dall’intelligenza artificiale ed alimentata dalla tecnologia Directional Sound. Su Honor Magic4 Pro è presente anche il sensore 3D Sonig Gen 2 di Qualcomm.

Honor Magic4 Lite 5G ha una batteria di lunga durata e 66W HONOR SuperCharge, co display HonorFullView da 6,81 pollici e cornici da 1,05mm sia a sinistra che a destra. Sotto la scocca troviamo il Qualcomm Snapdragon 695 5G Mobile Platform con HONOR Ram Turbo e fotocamera tripla da 48 megapixel con lente Bokeh con rilevamento 2M e macro 2M.

La serie HONOR Magic4 è disponibile in più varianti di colorazioni, di seguito il listino:

HONOR Magic4 Pro è disponibile in preorder a partire dal 26 maggio e disponibile all’acquisto a partire dal 1° giugno al prezzo di€1099,90.

HONOR Magic4 Lite 5G è disponibile da ora all’acquisto su Hihonor e dal 23 maggio anche presso i principali operatori al prezzo di €349,90

HONOR Magic4 Lite 4G è disponibile in preorder a partire dal 10 maggio e presto disponibile all’acquisto al prezzo di €299,90.

Qualche giorno fa era trapelato sul catalogo francese anche Honor Magic4 Pro.